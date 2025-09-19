  3. Merkliste
Leichtathletik-WM 2025: Noah Lyles holt vierten 200-Meter-Titel

vor 8 Minuten
Estland: Russische Kampfjets verletzen Luftraum über dem baltischen Nato-Staat

Leichtathletik-WM 2025:Wie Bolt: Lyles stürmt zum vierten 200-Meter-Gold

Noah Lyles wird zum vierten Mal in Folge 200-Meter-Weltmeister. Bei den Frauen gewinnt wie schon über die 100 Meter Melissa Jefferson-Wooden.

Der US-amerikanische Leichtathlet Noah Lyles feiert mit seiner Goldmedaille nach dem Sieg im 200-Meter-Finale der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio am 19.09.2025.

Zum vierten Mal in Folge Weltmeister über die 200 Meter: Noah Lyles

Quelle: AFP

Wie einst Usain Bolt: US-Sprintstar Noah Lyles hat bei der Leichtathletik-WM über 200 Meter seinen vierten Titel in Serie gewonnen. Fünf Tage nach seinem dritten Platz über die 100 Meter war der 28-Jährige über die doppelte Distanz in starken 19,52 Sekunden wieder einmal nicht zu halten. 

Lyles setzte sich damit in Tokio gegen seinen Landsmann Kenneth Bednarek (19,58) und den jungen Jamaikaner Bryan Levell (19,64) durch. Für Olympiasieger Letsile Tebogo (19,65/Botswana) blieb diesmal nur Platz vier übrig.

Julian Weber enttäuscht nach dem Speerwurf-Finale.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Riesenenttäuschung um Speerwerfer Julian Weber, dem Dreisprung-Finale der Frauen, einem WM-Rekord über 400 Meter Frauen und mehr.

18.09.2025 | 12:53 min

Bisher hatte nur Weltrekordler Bolt viermal in Folge WM-Gold über 200 Meter geholt, die Sprintlegende aus Jamaika triumphierte von 2009 bis 2015. Der neue 100-Meter-Weltmeister Oblique Seville war in Tokio nicht über die halbe Stadionrunde am Start.

Jefferson-Wooden holt Titel bei den Frauen

Bei den Frauen krönte sich Melissa Jefferson-Wooden zur doppelten Sprint-Weltmeisterin. Nach dem Titel über die 100 Meter sicherte sich die US-Amerikanerin mit Weltjahresbestleistung in 21.68 Sekunden auch die Goldmedaille über die doppelte Distanz.

Dahinter lief die Britin Amy Hunt etwas überraschend auf den Silberrang und konnte im Ziel ihr Glück kaum fassen. Titelverteidigerin Shericka Jackson aus Jamaika lief zu Bronze. Sophia Junk war als beste Deutsche im Halbfinale ausgeschieden.

Aktuelle Livestreams zur Leichtathletik-WM 2025 finden Sie hier:

Quelle: SID, dpa, ZDF
