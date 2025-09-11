  3. Merkliste
Initiative will helfen: Gewalt gegen Spitzenläuferinnen in Kenia

von Susann von Lojewski
Joan Chelimo Melly

Joan Chelimo hat wie viele andere kenianische Top-Läuferinnen Gewalt durch Männer erfahren. Mit einer Initiative will sie junge Sportlerinnen stärken.

Quelle: Reuters

