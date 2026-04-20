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Sport

Für soziales Engagement: Laureus Sports Award für Toni Kroos

Für soziales Engagement:Laureus Sports Award für Toni Kroos

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Toni Kroos

Toni Kroos gehört zu den Preisträgern der Laureus World Sports Awards. Der Spanier Carlos Alcaraz wurde ebenso ausgezeichnet wie Aryna Sabalenka als Sportler des Jahres.

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Quelle: Reuters

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