Speedklettern: Carmanns klettert zu historischem WM-Silber

Historisches WM-Silber und Europarekord: Der Kletterer Leander Carmanns wird Vize-Weltmeister im Speed. Es ist die erste deutsche WM-Medaille in dieser olympischen Disziplin.

Ganz kam er an Jianguo Long nicht heran: Leander Carmanns (links). Quelle: dpa | Yao Qilin

Der Kletterer Leander Carmanns ist Vizeweltmeister im Speed geworden und hat Deutschland die erste WM-Medaille seiner Historie in der Disziplin beschert. Der 20-Jährige wurde bei den Titelkämpfen in der koreanischen Hauptstadt Seoul erst im Finale vom Chinesen Jianguo Long bezwungen.

Speedklettern war im vorigen Jahr bei den Sommerspielen in Paris erstmals als eigene Disziplin olympisch, auch 2028 in Los Angeles geht es wieder um olympische Medaillen.

Carmanns mit Europarekord im Achtelfinale

Beim Speedklettern müssen Athletinnen und Athleten eine 15 Meter hohe und leicht überhängende Wand mit genormten Griffabfolgen bezwingen. Carmanns schaffte dies im Achtelfinale in 4,86 Sekunden, was Europarekord bedeutete. Im Finale fehlten ihm mit einer Zeit von 4,99 Sekunden 19 Hundertstelsekunden zu Gold, das sich Jianguo Long aus China sicherte (4,80 Sekunden).

Speedklettern auf Weltklasse-Niveau vor historischer Kulisse: Leander Carmanns klettert vor der Dresdner Frauenkirche spektakulär in 4,958 Sekunden zum Meistertitel - neuer deutscher Rekord. 02.08.2025 | 1:43 min

Carmanns unter fünf Sekunden bei "Finals" in Dresden

Bei den "Finals" diesen Sommer in Dresden unterbot Carmanns schon einmal die 5-Sekunden-Marke, als er in 4,95 Sekunden zum Titel mit neuem deutschen Rekord kletterte.

