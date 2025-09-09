EM: Deutsche Hockey-Männer schlagen Frankreich nach 0:2-Rückstand
EM: 3:2 gegen Frankreich:Hockey-Männer siegen nach 0:2-Rückstand
von Alexander Kramer
|
Drei Tore in fünf Minuten: Die deutschen Hockey-Männer machen im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich aus einem 0:2 einen 3:2-Sieg.
Quelle: Reuters
