EM: 3:2 gegen Frankreich : Hockey-Männer siegen nach 0:2-Rückstand

von Alexander Kramer 09.08.2025 | 19:32 |

Drei Tore in fünf Minuten: Die deutschen Hockey-Männer machen im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich aus einem 0:2 einen 3:2-Sieg.