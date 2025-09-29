Trump gratuliert: Europa gewinnt Ryder Cup nach Golf-Krimi

Europas Golfer haben das Prestigeduell gegen die USA um den Ryder Cup gewonnen. Trotz großen Vorsprungs wurde es am Ende denkbar knapp. Golf-Fan Trump gratulierte.

Europas Golfer haben den Titel im prestigeträchtigen Ryder Cup denkbar knapp verteidigt und erstmals seit 2012 wieder auswärts gewonnen. Das Team war mit einem 12:5-Vorsprung in den Schlusstag gegangen, doch Team USA startete eine furiose Aufholjagd und Europa retten am Ende ein 15:13 ins Ziel. Die USA verpassten damit nur knapp das größte Comeback in der Geschichte der wichtigsten Team-Trophäe im Golf-Sport. Der Ryder Cup wird alle zwei Jahre zwischen den besten Golfern Europas und den USA ausgetragen.

Golf-Fan Trump gratuliert

"Schaust du zu, Donald Trump?", sangen Europas Ryder-Cup-Helden um Kapitän Luke Donald mit der goldenen Trophäe in den Händen nach der erfolgreichen Titelvereidigung. Die Antwort des US-Präsidenten und begeisterten Hobby-Golfers kam prompt: Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social:

Ja, ich schaue zu. Herzlichen Glückwunsch! „ US-Präsident Trump gratuliert Team Europa

Trump war am ersten Tag des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs im Bethpage State Park auf Long Islandpersönlich auf dem Golfplatz erschienen, um seine US-Landsleute anzufeuern.

Am Ende jubelten aber die Europäer. "Wir werden feiern, als gäbe es kein Morgen", sagte der Nordire McIlroy. "Ich bin extrem stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein."

US-Golfer mit furioser Aufholjagd

Trotz eines Sieben-Punkte-Vorsprungs (12:5), dem größten Vorsprung vor dem Schlusstag seit Einführung des aktuellen Formats 1979, wurde es am Ende denkbar knapp. Shane Lowry machte die Titelverteidigung für Europa perfekt - - nach einer Aufholjagd der Gastgeber, die kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Die US-Profis um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler setzten die Europäer am Schlusstag gehörig unter Druck. Der Schwede Ludvig Aberg gewann als einziger Europäer sein Einzel. Lowry sowie Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre und Tyrelll Hatton (alle England) holten jeweils einen halben Punkt durch Unentschieden.

Vor zwei Jahren besiegte Europa in Rom die Amerikaner klar mit 16,5:11,5 Punkten. Von den 19 Ryder Cups seit 1979 hat Team Europa bislang 13 gewonnen. Die nächste Ausgabe findet 2027 in Irland statt.

