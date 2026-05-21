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Sport
Fußball-WM

DFB nominiert Spieler für WM-Kader

Diese Spieler fahren mit zur Weltmeisterschaft

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Joshua Kimmich beim Freundschaftsspiel Deutschland - Ghana
Archiv: Deniz Undav jubelt
Nico Schlotterbeck beim Testspiel Schweiz - Deutschland
Kai Havertz im Abschluss beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Ghana.
Archiv: Jamal Musiala jubelt
Jamie Leweling
Nathaniel Brown
Aleksandar Pavlović
David Raum
Nadiem Amiri

Joshua Kimmich

Der 31-jährige Kapitän ist bei der Weltmeisterschaft dabei.

Quelle: firo Sportphoto | Ralf Ibing