DFB-Frauen beschenken Geburtstagskind Wück mit Sieg in Slowenien

Die DFB-Frauen beenden die WM-Qualifikationsphase mit einem Sieg. Zum Abschluss gewinnen Deutschlands Fußballerinnen in Slowenien. Das WM-Ticket war vorher schon gelöst worden.

Die Highlights der Partie zwischen Slowenien und Deutschland in der WM-Qualifikation mit Original-Kommentar von Martin Schneider. 09.06.2026 | 6:00 min

Die deutschen Fußballerinnen haben Bundestrainer Christian Wück zum Abschluss der WM-Qualifikation mit einem Sieg in Slowenien zu seinem Geburtstag beschenkt. Zwar glänzte die DFB-Elf mit dem zuvor schon sicheren WM-Ticket in der Tasche nur selten, gewann gegen den Gruppenletzten am Ende aber souverän mit 2:0 (1:0). Dabei zeigte sein Team zwei unterschiedliche Halbzeiten.

Fehler und keine Chancen

Wück rotierte wie angekündigt kräftig durch, lediglich Carlotta Wamser, Elisa Senß und Klara Bühl standen im Vergleich zum jüngsten 2:0 gegen Norwegen erneut in der Startelf. "Ich hoffe, dass der Anzug passt", sagte Wück. Und sah dann, dass dies über weite Strecken der ersten Halbzeit nicht der Fall war.

Das WM-Ticket hat das deutsche Team in der Tasche - gegen Slowenien soll noch ein Sieg folgen. Die Partie im Relive. 09.06.2026 | 150:31 min

Wücks Team tat sich zu Beginn schwer. Aus dem ständigen Ballbesitz resultierten keine Chancen. Das Aufbauspiel war von Fehlern geprägt. Mehr als einen harmlosen Abschluss von Vivien Endemann gab es in der ersten Viertelstunde nicht zu bewundern (13.). Kurz darauf hatten die Deutschen Glück, dass ein Tor der Slowenin Maja Sternad wegen einer Abseitsstellung nicht zählte (19.).

Mitte der ersten Hälfte litt das deutsche Spiel weiter unter den zahlreichen Fehlern und dem fehlenden Tempo. Nach einem groben Schnitzer von Mahmutovic hätte Prasnikar eigentlich die Führung für die Gastgeberinnen erzielen müssen (28.). Auch im Anschluss riskierten die Deutschen mehrmals ein Gegentor. Die Führung durch das Eigentor Parsnikars nach einer Ecke von Klara Bühl war äußerst schmeichelhaft.

DFB-Frauen in zweiter Halbzeit zwingender

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Wück drei Neue. Die eingewechselte Larissa Mühlhaus sorgte aus der Distanz für Gefahr (49.). Wenig später nutzte Martinez einen Fehler der slowenischen Torhüterin Zala Mersnik und erzielte ihr erstes Länderspieltor per Abstauber. Danach häuften sich die deutschen Möglichkeiten.

Topspiel gewonnen, Ticket für die Endrunde vorzeitig gelöst: Beim 2:0 gegen Norwegen treffen Marie Müller und Carlotta Wamser für die DFB-Frauen. Beide Tore sind sehenswert. 05.06.2026 | 6:18 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa, SID