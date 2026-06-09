DFB-Frauen beschenken Geburtstagskind Wück mit Sieg in Slowenien

Abschluss WM-Qualifikation:DFB-Elf beschenkt Geburtstagskind Wück mit Sieg in Slowenien
Die DFB-Frauen beenden die WM-Qualifikationsphase mit einem Sieg. Zum Abschluss gewinnen Deutschlands Fußballerinnen in Slowenien. Das WM-Ticket war vorher schon gelöst worden.
Die deutschen Fußballerinnen haben Bundestrainer Christian Wück zum Abschluss der WM-Qualifikation mit einem Sieg in Slowenien zu seinem Geburtstag beschenkt. Zwar glänzte die DFB-Elf mit dem zuvor schon sicheren WM-Ticket in der Tasche nur selten, gewann gegen den Gruppenletzten am Ende aber souverän mit 2:0 (1:0). Dabei zeigte sein Team zwei unterschiedliche Halbzeiten.
Fehler und keine Chancen
Wück rotierte wie angekündigt kräftig durch, lediglich Carlotta Wamser, Elisa Senß und Klara Bühl standen im Vergleich zum jüngsten 2:0 gegen Norwegen erneut in der Startelf. "Ich hoffe, dass der Anzug passt", sagte Wück. Und sah dann, dass dies über weite Strecken der ersten Halbzeit nicht der Fall war.
Wücks Team tat sich zu Beginn schwer. Aus dem ständigen Ballbesitz resultierten keine Chancen. Das Aufbauspiel war von Fehlern geprägt. Mehr als einen harmlosen Abschluss von Vivien Endemann gab es in der ersten Viertelstunde nicht zu bewundern (13.). Kurz darauf hatten die Deutschen Glück, dass ein Tor der Slowenin Maja Sternad wegen einer Abseitsstellung nicht zählte (19.).
Mitte der ersten Hälfte litt das deutsche Spiel weiter unter den zahlreichen Fehlern und dem fehlenden Tempo. Nach einem groben Schnitzer von Mahmutovic hätte Prasnikar eigentlich die Führung für die Gastgeberinnen erzielen müssen (28.). Auch im Anschluss riskierten die Deutschen mehrmals ein Gegentor. Die Führung durch das Eigentor Parsnikars nach einer Ecke von Klara Bühl war äußerst schmeichelhaft.
DFB-Frauen in zweiter Halbzeit zwingender
Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Wück drei Neue. Die eingewechselte Larissa Mühlhaus sorgte aus der Distanz für Gefahr (49.). Wenig später nutzte Martinez einen Fehler der slowenischen Torhüterin Zala Mersnik und erzielte ihr erstes Länderspieltor per Abstauber. Danach häuften sich die deutschen Möglichkeiten.
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