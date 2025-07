Fußball-EM im Liveblog: 17.000 deutsche Fans in Basel dabei

Vor einer Rekordkulisse will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Dienstagabend bei der EM ihren nächsten Sieg einfahren. Beim zweiten Gruppenspiel in Basel gegen Dänemark werden 17.000 deutsche Fans im St. Jakob-Park erwartet und damit so viele Auswärtsanhänger wie noch nie zuvor bei einem Spiel der DFB-Frauen. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit.

Beim EM-Finale 2022 in Wembley, das gegen England verloren ging, hatten 4816 registrierte Fans aus Deutschland ihr Team vor Ort unterstützt. Die Partie gegen Dänemark ist mit 34.250 Zuschauern zudem ausverkauft.