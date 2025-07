Die grünen Ampelmännchen sind zumindest in Teilen Basels während der Fußball-EM ausgewechselt worden. Auf den Fußgängerampeln in der Stadt leuchtet bei Grün stattdessen eine Fußballerin, die einen Ball am Fuß hat, zum Schuss ausholt und einen Pferdeschwanz trägt. Insgesamt gestaltete die Stadt zwölf Ampeln um, vier am Bahnhof, sechs in der Innenstadt und zwei am St. Jakob-Park. Im größten Stadion des Turniers findet neben weiteren Spielen das Finale am 27. Juli statt.

Der Vorschlag stammt allerdings nicht aus Basel. "Die Idee und das Motiv kommen vom Tiefbauamt St. Gallen", teilte die Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), Nicole Ryf, der "Baseler Zeitung" mit.