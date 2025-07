Bundestrainer Christian Wück hat auf der Abschlusspressekonferenz vor dem EM-Auftaktspiel der DFB-Frauen die Wichtigkeit der ersten Partie betont. Ein "guter Start" in die Titelmission am Freitag, so der 52-Jährige, sei "unheimlich wichtig - und das funktioniere am besten mit einem Sieg." Danach soll "ein Flow" die Vize-Europameisterinnen im Idealfall wie bei der mitreißenden EM vor drei Jahren in England bis ins Endspiel tragen.