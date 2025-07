+++ Fußball-EM im Liveblog +++:Eriksson vs. Harder: Duell der Verlobten

Inka Grings, frühere Auswahltrainerin der Schweizerinnen, macht dem Schweizer Team wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche Heim-EM. "Von außen Dinge zu beurteilen, ist nicht einfach. Aber natürlich bekomme ich einiges mit und kann sagen: Es rumort im Team", sagt die frühere deutsche Nationalstürmerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Nach der Auftaktpartie am Mittwoch (21 Uhr/ARD) gegen Norwegen in Basel trifft die Schweiz in Gruppe A noch auf Island und Finnland.