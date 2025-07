CHIO in Aachen: Deutsche Equipe gewinnt Grand Prix

Nur Verboomen kann mithalten

Werth und ihr Paradepferd Wendy tanzten in der Soers zu 79,761 Prozentpunkten. Das Aachener Publikum honorierte den Ritt des Spitzenduos mit tosendem Applaus. Einzig der Belgier Justin Verboomen mit Zonik Plus (78,348) sorgte als Schlussreiter in den letzten Minuten noch für große Spannung.

Rothenberger mit Fendi kurzfristig ausgefallen

Im sonnendurchfluteten Dressurstadion lies die deutsche Equipe von ihrem ersten Ritt an keinen Zweifel an ihren Siegesambitionen aufkommen. Dabei waren Werth und Co. dezimiert in die erste Fünf-Sterne-Dressur des Turniers gestartet.