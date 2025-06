Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Borussia Dortmund gibt Youssoufa Moukoko an den FC Kopenhagen ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Ablösesumme etwa fünf Millionen Euro betragen.

Moukoko, der einst als großes Talent galt und bei der WM in Katar für Deutschland aufgelaufen war, spielte in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis bei OGC Nizza in Frankreich. Dort erzielte er in 22 Pflichtspielen zwei Tore. Das reichte nicht, um sich bei der U21 für einen EM-Kaderplatz zu empfehlen.