Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Die AS Monaco soll Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen interessiert sein. Wie die spanische Sportzeitung «Mundo Deportivo» aus Barcelona berichtet, soll sich der Club von Trainer Adi Hütter bereits mit dem Umfeld ter Stegens in Verbindung gesetzt haben, um die Möglichkeit eines Wechsels des Barça-Keepers auszuloten.

Ter Stegen habe sich jedoch vorerst zurückgehalten, da er in Barcelona bleiben wolle. Dort hätte der 33-Jährige in der kommenden Saison allerdings große Konkurrenz. Die von Hansi Flick trainieren Katalanen haben jüngst Torhüter Joan García verpflichtet und setzen große Hoffnungen in den 24-Jährigen. Ter Stegens Vertrag beim spanischen Meister und Pokalsieger ist noch drei Jahre gültig. Wegen der weiterhin hohen Schulden kann sich der Club einen teuren Ersatzkeeper aber nicht leisten. Mit Wojciech Szczesny und Iñaki Peña hat Barcelona weitere Torhüter.