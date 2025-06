Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Gerhard Struber hat gut sechs Wochen nach seinem Aus beim 1. FC Köln einen neuen Job gefunden. Der Österreicher heuert als Cheftrainer beim englischen Zweitligisten Bristol City an.. Struber erhält einen Dreijahresvertrag.

Das Engagement in Bristol ist für Struber nicht die erste Station in Englands zweiter Liga. In den Jahren 2019 und 2020 trainierte er den FC Barnsley. Bristol schaffte es in der vergangenen Saison als Tabellensechster in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League, scheiterte dort aber an Sheffield United.