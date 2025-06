Klarer Sieg gegen Oklahoma: NBA: Pacers erzwingen siebtes Spiel

Oklahoma erschreckend schwach

Nach einer erschreckend schwachen Vorstellung unterlag OKC in Indianapolis 91:108, das beste Team der Hauptrunde schwächelte zur Unzeit, war beim Griff nach der Larry O'Brien Trophy wie gelähmt und muss zittern. Zwar spricht die Statistik für den Favoriten, der zu Hause antreten darf - doch in den bisher letzten Finals, die über die volle Distanz gingen, gewann der Underdog.

Zum 20. Mal in der langen Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kommt es zu einem solchen Showdown, in 15 Fällen gewann das Heimteam. "Es ist ein Privileg, ein Spiel sieben zu bestreiten, es ist ein Privileg, in den Finals zu stehen, so enttäuschend das heute auch war", sagte OKC-Trainer Mark Daigneault: "Wir haben die ganze Saison hart gearbeitet, um dieses Spiel zu Hause spielen zu dürfen. Wir setzen alles auf Null."