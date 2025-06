Basketball-EM: Jetzt lebt sogar der Traum von einer Medaille

Leonie Fiebich und ihre Teamkollegen treffen im EM-Viertelfinale auf Europameister Griechenland. Quelle: Imago

Mit dem Klassiker "Griechischer Wein" waren die deutschen Basketballerinnen am Sonntagabend aus der Hamburger Inselpark Arena verabschiedet worden - um am nächsten Morgen jenes besungene Ziel anzusteuern: Um sechs Uhr hob die Maschine mit dem DBB-Team an Bord ab. Das Ziel: Griechenland, EM-Viertelfinale. Der Gegner: Europameister Belgien (Mittwoch, 19:30 Uhr).

Mit zwei Siegen (80:67 gegen Großbritannien, 89:76 gegen Schweden) und einer Niederlage (79:60 gegen Spanien) überstand die Mannschaft von Trainerin Lisa Thomaidis die schwere Vorrundengruppe und zog aus der starken Leistung viel Selbstbewusstsein für das Viertelfinale.

Die deutschen Basketballerinnen sind ins EM-Viertelfinale eingezogen. Gegen Großbritannien gewann das DBB-Team in Hamburg das entscheidende Vorrundenspiel souverän 80:67. 23.06.2025 | 1:32 min

Es läuft auch ohne die Sabally-Schwestern

Insbesondere Leonie Fiebich, Starspielerin aus der amerikanischen Profiliga WNBA, machte ihren Teamkolleginnen Hoffnung:

Ich bin stolz auf das Team. Mit den ganzen Rückschlägen, die wir verkraftet haben. Es haben uns manche nicht zugetraut, aus der Gruppe rauszukommen. „ Leonie Fiebich, deutsche Basketball-Nationalspielerin

Die Vorzeichen standen nicht perfekt für das deutsche Team: Die Schwestern Satou und Nyara Sabally sagten für die EM ab, Kapitänin Marie Gülich riss sich kurz vor Turnierstart das Kreuzband. In das Rampenlicht rückten während der Gruppenphase andere, allen voran Fiebich und Luisa Geiselsöder.

Luisa Geiselsöder rückt in den Fokus

Geiselsöder, die erst vor kurzem in die WNBA gewechselt war, zeigte als beste Werferin mit durchschnittlich 16,7 Punkten, dass das DBB-Team auch ohne die großen Stars auftrumpfen kann. "Sie spielen mich frei, sie passen mir gute Pässe. Ohne meine Teammates geht nichts", schwärmte sie nach der Partie gegen Großbritannien. Damit legt sie das deutsche Erfolgsgeheimnis offen: gute Nachwuchsspielerinnen und ein guter Teamgeist.

Alle standen auf dem Parkett. Das war wichtig. Wir sind nämlich von allen Positionen sehr gefährlich, gleichgültig, wer dort spielt. „ Leonie Fiebich, deutsche Basketball-Nationalspielerin

Auch Frieda Bühner und Emily Bessoir spielten sich in den drei Gruppenspielen auf heimischem Boden in den Fokus. Routinier Romy Bär ergänzte Fiebich mit ihrer Erfahrung in den Schlussminuten. Thomaidis' Strategie, alle Spielerinnen einzusetzen, zeigte beim letzten Sieg Wirkung. Bei der Niederlage gegen Spanien hatte die Bundestrainerin zu lang an einer Formation festgehalten.

Mehr Konstanz gegen Belgien

Deutschlands Viertelfinalgegner und Europameister Belgien ist altbekannt. In der Vorbereitung auf das laufende Turnier verloren die DBB-Frauen zweimal gegen die Nachbarinnen. Bei Olympia 2024 gelang ihnen ein Sieg. Die belgische Mannschaft ist gespickt mit Stars aus der WNBA, allen voran Weltklassespielerin Emma Meesseman.

Satou Sabally zählt zu den besten deutschen Basketballerinnen. Crunchtime erzählt ihren inspirierenden Weg von Berlin an die Weltspitze bis hin zu den Olympischen Spielen. 02.05.2025 | 43:30 min

Was bis Mittwoch besser werden muss? "Wir müssen gegen Belgien mental tougher sein und dürfen im Spiel nicht mehr so viel hoch und runter haben", sagte Frieda Bühner. Im dritten Viertel gegen Großbritannien brachen die deutschen Spielerinnen - wie zuvor - ein, hielten ihre hohe Intensität nicht. Fiebich ist dennoch zuversichtlich:

Wir werden einen guten Gameplan aufstellen und dann mit viel Energie versuchen, den Sieg zu holen. „ Leonie Fiebich, deutsche Basketball-Nationalspielerin

Für Geiselsöder ist "nichts unmöglich"

Bislang sog die Mannschaft die Energie auch aus der Euphorie in der ausverkauften heimischen Halle in Hamburg. In Piräus zählt einmal mehr die Konzentration: "Wir können die schlagen, wenn wir uns 40 Minuten voll fokussieren. Für mich ist nichts unmöglich", sagte Luisa Geiselsöder zuletzt.

Schon das Erreichen des Viertelfinals hat viele überrascht - und Vorfreude auf die Heim-WM 2026 in Berlin geweckt. Schon deshalb können die DBB-Frauen nur gewinnen.