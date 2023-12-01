HIV-Behandlung heute - Hoffnung auf Heilung?

Obwohl HIV nach wie vor eine unheilbare Krankheit ist, gibt es derzeit sechs Menschen, die als "geheilt" gelten. In allen bekannten Fällen einer "Heilung" von HIV litten die Betroffenen an einer bösartigen Bluterkrankung. Dafür erhielten sie eine Stammzelltransplantation von Spendern, um ein neues und funktionierendes Immunsystem aufzubauen. Ihr eigenes Immunsystem wurde praktisch ausgetauscht.



Bei fünf der sechs "geheilten" Menschen wurden Spender mit einer speziellen Genmutation (CCR5-Delta32) ausgewählt, die sie immun gegen den Hauptstamm des HI-Virus macht. Auch das neue Immunsystem der bislang HIV-positiven Empfänger wurde in Folge der Transplantation immun und konnte das Virus zurückdrängen. Sie kommen heute sogar ohne eine antiretrovirale Therapie aus.



Es handele sich dabei jedoch nicht um einen allgemeinen Ansatz zur Heilung von HIV, erklärt Björn Jensen, Infektiologe am Uniklinikum Düsseldorf, der an der Heilung eines HIV-Patienten beteiligt war. "Dafür ist dieser Ansatz viel zu riskant. Außerdem wären für viele Patienten keine geeigneten Spender verfügbar. Eine Heilung von HIV auf diesem Wege kann immer nur ein Bonus im Rahmen einer notwendigen Therapie bei bestimmten Formen von Blut- und Lymphknotenkrebs sein", so der Experte.