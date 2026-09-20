Wolfsburg: Kita durch Explosion zerstört - Gasunfall?

Explosion in der Wolfsburger Innenstadt: Nach einem lauten Knall ist eine Kita zum Teil eingestürzt. Die Ursache könnte sich in der Küche finden.

Mit einem lauten Knall ist die Kita am Schachtweg in Wolfsburg teilweise eingestürzt. Quelle: Stadt Wolfsburg

Eine Kindertagesstätte in der Innenstadt von Wolfsburg ist zum Teil eingestürzt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hörten mehrere Anwohner gegen 9 Uhr am Morgen einen lauten Knall und verständigten Polizei und Feuerwehr.

Der Bereich um die evangelische Martin-Luther-Kindertagesstätte wurde daraufhin weiträumig abgesperrt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt - wegen des Wochenendes war die Kita geschlossen.

Gasexplosion? Polizei vermutet technischen Defekt

Nach ersten Angaben der niedersächsischen Stadt könnte ein technischer Defekt die Explosion verursacht haben. Ein Sprecher sagte der "Braunschweiger Zeitung", es habe sich womöglich um eine Gasexplosion gehandelt. Er sprach von einer "heftigen Druckwelle". In dem Bericht heißt es, in der Kita werde mit Gas gekocht.

Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Ermittler von Feuerwehr und Kriminalpolizei suchen noch nach der genauen Unglücksursache. Es wird derzeitig angenommen, dass etwa die Hälfte des Kita-Gebäudes eingestürzt ist.

Kita bleibt vorerst geschlossen

Laut der pädagogischen Leiterin der evangelischen Kitas in Wolfsburg, Stefanie Heidemann-Müller, ist bis auf Weiteres kein regulärer Betrieb in der Einrichtung möglich. Für die rund 100 Mädchen und Jungen in den fünf Gruppen der Kita werde in der kommenden Woche zunächst keine Betreuung angeboten.

Die Kinder sollen vorübergehend auf andere evangelische Einrichtungen aufgeteilt werden. Die Eltern seien bereits über eine Kita-App informiert worden.

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Quelle: dpa, epd