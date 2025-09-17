Liveticker zur Generaldebatte im Bundestag - Erst Merz, dann Weidel

Merz: Grundsätzliche Reformen für Bürger stehen an
Zum Auftakt der Haushaltswoche hat Kanzler Merz die Bürger auf "grundsätzliche" Entscheidungen vorbereitet. Oppositionsführerin Weidel warf ihm dagegen mangelnden Reformwillen vor.
Der SPD-Fraktionschef Matthias Miersch betont - wie auch Kanzler Merz - man wolle Deutschland sicher, frei und gerecht machen. Interessant dabei vor allem sein Satz: Offene Baustellen gebe es beim Thema große Vermögen. Es bleibt spannend, wie Union und SPD das lösen wollen.
"Es ist nicht links, der Ukraine die Unterstützung zu verweigern", ruft Dröge der Linkspartei zu. "Am Ende bringt das keinen Frieden, es bringt nur Terror und Zerstörung." Es sei nun die Zeit, sich zu entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte man stehen wolle.
Heftige Kritik an Merz von Katharina Dröge, der Fraktionschefin der Grünen: Sie wirft ihm vor, die Bürger und vor allem die Wirtschaft bitter zu enttäuschen. "Die Energiepreise sind zu hoch und die Stromsteuer muss runter", so Dröge. Es fehle der Mut für Zukunftstechnologien. Zudem würde die Bundesregierung mit ihren Steuerplänen vor allem die Reichen entlasten.
Friedrich Merz spricht sich für weitgehende Reformen im Rentensystem aus. "Wir müssen auch unser Rentensystem neu aufstellen", sagt Merz und begründet das mit dem demografischen Wandel - junge Menschen dürften nicht zusätzlich belastet werden. Daher müsse bei der Rente "der Generationenvertrag neu gedacht werden", so der Kanzler. Weiterhin müsse jedoch "die ältere Generation für ihre Arbeit, die sie geleistet hat, ihren wohlverdienten Ruhestand in wirtschaftlicher Sicherheit genießen können." Konkrete Maßnahmen für die Umsetzung dieser Ziele nannte Merz jedoch nicht.
Kanzler Merz stellt die Bürgerinnen und Bürger auf tiefgreifende Veränderungen ein: "Die Entscheidungen, die vor uns liegen, gehen nicht um Details, sondern sie gehen um sehr Grundsätzliches", so Merz. "Es geht um nicht mehr oder weniger als um die Zukunft unseres Landes", betont der CDU-Chef.
Merz sieht drei große Herausforderungen: Die Freiheit sei "durch militärische Gewalt, durch hybride Bedrohungen, durch Angriffe auf unsere demokratische Ordnung" bedroht; Deutschlands Wirtschaftsmodell sei durch Protektionismus, hohe Energiepreise und eine Welle neuer Technologien "unter Druck"; und der Zusammenhalt in Deutschland werde durch politische Kräfte im In- und Ausland "offen in Frage gestellt".
Merz geht nicht direkt auf Weidel ein, kontert aber ihren Vorwurf, die Bundesregierung würde Friedensbemühungen für die Ukraine verhindern: Den Krieg zu beenden "auf Kosten der politischen Souveränität und der territorialen Integrität" komme für die Bundesregierung nicht in Frage, so Merz. "Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen", sagt Merz. "Eine Kapitulation würde Putin dazu ermutigen, sich sein nächstes Ziel zu suchen."
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat angekündigt, das Sitzungsprotokoll genau prüfen zu wollen. Denn Alice Weidel habe einen Abgeordneten "in Zusammenhang mit Gewalttätern gebracht". Dafür wolle sich Klöckner einen Ordnungsruf vorbehalten, "wenn ich Protokoll gesichtet habe". Zum anderen habe ein Abgeordneter der Linksfraktion Weidel „Nazis wie Sie“ zugerufen - auch dafür kündigte Klöckner einen Ordnungsruf an, "wenn ich herausfinden kann, wer das gerufen hat".
"Sie sabotieren die Bestrebungen des US-Präsidenten Donald Trump, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden", sagt Weidel an Merz gerichtet - und erntet dafür Gelächter im Plenum. "Sie beschwören den Popanz eines unmittelbar bevorstehenden russischen Angriffs herauf, um einen Vorwand für ihre Schulden- und Ausgaben-Orgie zu haben", so Weidel.
Um Haushalt geht es bisher nicht bei Alice Weidel - sie spricht stattdessen über Migration und den Mord an dem rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk. Alice Weidel spricht auffallend langsam und bedächtigt, wirft Kanzler Merz vor, sich bisher nicht "zur eskalierenden linken Gewalt" geäußert zu haben. "Wo bleibt Ihre klare Verurteilung von linksextremistischen Brandanschlägen und Sabotageakten, die vitale Infrastruktur beschädigen, wichtige Bahnstrecken lahmlegen und tagelange Stromausfälle verursachen?"
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat AfD-Chefin Alice Weidel das Wort erteilt - die Generaldebatte beginnt.
Schon vor der Debatte hat Grünen-Parteichef Felix Banaszak im ZDF deutliche Kritik am Haushaltsentwurf der Regierung geübt. "Lars Klingbeil weiß, dass er trickst. Friedrich Merz weiß, dass er trickst", sagte Banaszak am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Er verwies auf eine Auswertung der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, wonach 40 Prozent des Sondervermögens nicht in neue Investitionen fließen würden. "Das war anders abgemacht", sagte der Grünen-Chef.
Es wird spannend - die Generaldebatte des Bundestags über den Haushalt 2025 starten um 9 Uhr. Es wird erwartet, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in seiner etwa 30-minütigen Rede auch zu den anstehenden Reformprojekten und zur Außenpolitik Stellung nimmt. Eröffnet wird die Debatte traditionell von der größten Oppositionsfraktion: Für die AfD wird zuerst Fraktionschefin Alice Weidel reden.
Es ist ein Höhepunkt im Bundestag: Zum Auftakt der Haushaltswoche liefern sich Regierung und Opposition einen Schlagabtausch. AfD-Chefin Weidel dürfte Kanzler Merz angreifen.