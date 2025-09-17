Liveticker zur Generaldebatte im Bundestag - Erst Merz, dann Weidel

Kanzler Merz stellt die Bürgerinnen und Bürger auf tiefgreifende Veränderungen ein: "Die Entscheidungen, die vor uns liegen, gehen nicht um Details, sondern sie gehen um sehr Grundsätzliches", so Merz. "Es geht um nicht mehr oder weniger als um die Zukunft unseres Landes", betont der CDU-Chef.



Merz sieht drei große Herausforderungen: Die Freiheit sei "durch militärische Gewalt, durch hybride Bedrohungen, durch Angriffe auf unsere demokratische Ordnung" bedroht; Deutschlands Wirtschaftsmodell sei durch Protektionismus, hohe Energiepreise und eine Welle neuer Technologien "unter Druck"; und der Zusammenhalt in Deutschland werde durch politische Kräfte im In- und Ausland "offen in Frage gestellt".