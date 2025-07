Forschende loben Anmeldeverfahren

"Da geht es um eine Art Empowerment", so der Studienleiter Prof. Tillmann Bartsch. "Die Befragten haben mit deutlicher Mehrheit angegeben, dass sie dort nützliche Informationen erhalten haben."

Stigmatisierung als Problem

Jedoch zeigt der Bericht, dass sich nur ein Bruchteil der Menschen behördlich anmeldet, die in der Prostitution arbeiten. Gründe hierfür sehen die Studienmacher in der Sorge vor Benachteiligung und der Sicherheit der Daten.

Das bestätigt die Sexarbeiterin Ruby Rebelde: "Jetzt ergeht eine automatische Quermeldung ans Finanzamt. Dort ist man dann als 'Prostituierte' erfasst." Dadurch habe die Hamburgerin wie viele ihrer Kolleg*innen Sorge, sie könnte etwa eine Mietwohnung nicht bekommen, wenn ihr Job bekannt werde. Sie arbeitet seit 14 Jahren in der Sexarbeit und kritisiert:

Die Hoffnung war, über das Anmeldeverfahren Opfer von Zwangsprostitution oder Menschenhandel zu entdecken. Laut Bericht gelingt das bislang nur selten. Das liege auch an der fehlenden Expertise in Behörden, die das Gesetz umsetzen sollen.

"In kleinen Kommunen kommt ein, zweimal im Jahr ein Mensch vorbei, der sich für die Prostitution anmelden will", so Studienleiter Bartsch. "Wie soll da ausreichende Erfahrung vorliegen, um die Menschen hinreichend zu beraten und zu erkennen, ob das Betroffene von Menschenhandel sind." Ein beträchtlicher Anteil der rund 800 befragten Behördenmitarbeitenden sei nicht auf diese Aufgabe vorbereitet worden.