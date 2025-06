Bei Gastronomen in Schleswig-Holstein stößt der neue Mindeststundenlohn auf ein geteiltes Echo. (Symbolbild)

Die ungelernte Aushilfskellnerin Johanna ist begeistert: 15 Euro bekommt sie seit 1. Mai pro Stunde - das sind zwei Euro mehr als der gesetzliche Mindestlohn. "Da freut man sich natürlich als junger Mensch, mehr Geld am Ende zu haben."

Während bundesweit noch über einen Mindestlohn von 15 Euro gestritten wird, sind die Gastronomen in Schleswig-Holstein seit Mai verpflichtet, einen tariflichen Stundenlohn von 14,97 Euro zu zahlen. Der jüngste Tarifabschluss ist für die Gastronomen hier allgemeinverbindlich.

Gastronom: Mit gutem Lohn kommen gute Mitarbeiter

Johannas Chef Lutz Frank führt das Restaurant "Am Ihlsee" mit 45 Mitarbeitern in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Er ist auch Vize-Präsident der DEHOGA Nord (Deutscher Hotel und Gaststättenverband) und hat den neuen Tariflohn mit ausgehandelt. Die 14,97 Euro mindestens die Stunde bekommen jetzt auch Aushilfen, Mini-Jobber und geringfügig Beschäftigte: