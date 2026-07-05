  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

250 Jahre Unabhängigkeit: So feiern die USA

250 Jahre Unabhängigkeit: So feiern die USA

|
National Mall in Washington: Viele Menschen verfolgen das Feuerwerk anlässlich der Feierlichkeiten zum "Salute to America 250).
Donald Trump hält seine geballte Faust in die Höhe am Ende seiner Rede zur 250-Jahr-Feier der USA.
Harrison "Jack" Schmitt (von links) sowie die Artemis-II-Besatzungsmitglieder Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen stehen auf der Bühne vor der US-Flagge.
Hunderte Menschen stehen auf dem Rasen vor der Bühne auf der National Mall in Washington.
Zwei köstumierte Frauen am 250. Unabhängigkeitstag der USA in Coronado, Kalifornien. Eine von ihnen trägt einen Hut und ein T-Shirt mit US-Flagge.
Ein Mann mit Hut beobachtet, wie sechs Kampfjets in Formation über die US-Hauptstadt hinwegfliegen.
Zuschauer verfolgen eine Parade zum Unabhängigkeitstag in Coronado, Kalifornien.
Ein Mann reitet beim Rodeo in Sutherland, Nebraska, auf einem Pferd.
APTOPIX America 250 Independence Day
America 250 Independence Day

Feuerwerk ohne Ende

Traditionell erhellten Raketen den Himmel in den Metropolen - so wie hier in Washington.

Quelle: epa