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250 Jahre Unabhängigkeit: So feiern die USA
250 Jahre Unabhängigkeit: So feiern die USA
05.07.2026 | 05:15
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Feuerwerk ohne Ende
Traditionell erhellten Raketen den Himmel in den Metropolen - so wie hier in Washington.
Quelle: epa