Trump-Regierung: Was Mike Waltz' Rauswurf bedeutet

Rund 100 Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kommt es zum ersten großen Umbau in seinem engsten Umfeld. Der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der im März versehentlich einen Journalisten in einen Chat zu Angriffsplänen gegen die Huthis im Jemen eingeladen hatte, muss seinen Posten räumen.

Er soll künftig als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York tätig sein - eine vergleichsweise diplomatische Lösung im Gegensatz zu früheren, teils turbulenten Personalwechseln während Trumps erster Amtszeit.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Was die Entlassung von Mike Waltz bedeutet

Waltz wird "gesichtswahrend versorgt"

Der Leiter des ZDF-Studios in Washington schätzt ein, dass Waltz "nicht wirklich 100 Prozent auf Linie der Administration" gewesen sei. In Fragen der Ukraine und Russlands habe er sich sehr hart gegen Wladimir Putin positioniert - ein Kurs, der mit Trumps zunehmend russlandfreundlicher Haltung nicht vereinbar sei.

Trotzdem wird Waltz "gesichtswahrend versorgt", so Theveßen. Und dennoch: "Die Entsendung von Waltz zu den Vereinten Nationen scheint eine spontane Entscheidung Trumps in letzter Minute zu sein, vielleicht um den Anschein zu erwecken, dass er keine Fehler seines Kabinetts eingestehen will", sagt Goldstone.

Hegseth bleibt verschont

Das nationale Sicherheitsteam sei, so darüber hinaus Politikwissenschaftler Goldstone, "eine informelle Clique und kein gut organisiertes Team. So mag es Trump - und so wird es wohl bleiben". Dass andere Beteiligte wie Pete Hegseth ebenfalls in den Signal-Chat verwickelt waren, scheine Trump nicht zu stören - zumindest solange sie loyal bleiben. "Nur wenn Hegseth durch weitere Ermittlungen in den Schlagzeilen bleibt, könnte er Probleme bekommen."