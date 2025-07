Wer in der Moskauer Metro an der Station "Taganskaya", nicht weit vom Kreml, von Linie 5 in Linie 7 umsteigt, könnte eine Überraschung erleben. In der prunkvollen U-Bahn-Station, mit schweren Leuchtern und kunstvoll verzierten Wänden, gibt es seit Kurzem einen weiteren Hingucker: Josef Stalin - überlebensgroß.

Immer mal wieder macht jemand am Denkmal halt, legt Blumen nieder, schießt ein Selfie. Die Denkmäler Stalins wurden in der Sowjetunion einst abgebaut, heute werden in Russland neue errichtet.

Gulag-Museum seit Monaten geschlossen

Mit der Erinnerung an die Vergangenheit ist es in Russland allerdings so eine Sache, insbesondere wenn es um Stalin und die Gräueltaten des Diktators geht. Millionen Menschen wurden in der Zeit des "Großen Terrors" unter Stalin verfolgt, ermordet und in den Gulags inhaftiert.