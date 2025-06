Narzisstischer Diktator : Libyens Gaddafi im Fokus der Profiler

von Andreas Singler 08.06.2025 | 14:03 |

42 Jahre lang, von 1969 bis 2011, hielt sich Muammar al-Gaddafi in Libyen an der Macht. Der US-Geheimdienst sah in ihm von Anfang an eine Bedrohung. Und setzte Profiler auf ihn an.