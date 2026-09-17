Kanadas Premier Carney im EU-Parlament: Nachrichten im Liveblog

Kanada könnte "assoziiertes EU-Mitglied" werden. Aber was bedeutet das eigentlich? In der aktuellen europäischen Debatte wurde der Begriff zuletzt vor allem durch Bundeskanzler Friedrich Merz prominent. Der CDU-Politiker hatte im Juni für die Ukraine eine "assoziierte Mitgliedschaft" als Zwischenschritt auf dem Weg zum regulären EU-Beitritt vorgeschlagen. Nach seinen Vorstellungen könnte die Ukraine schon vor dem Beitritt regelmäßig an Treffen des Europäischen Rates und der Fachminister teilnehmen.