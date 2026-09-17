Kanadas Premier Carney im EU-Parlament: Nachrichten im Liveblog

Carney: Überwältigende Mehrheit der Kanadier für engere Anbindung an EU
Ein solches Zukunftsbündnis sei ein positiver Ansatz, den man auf Grundlage der gemeinsamen Stärke ausgestalten könne.
Wird Kanada das "erste assoziierte Mitglied" der EU? Das schlägt Kommissionspräsidentin von der Leyen vor. Wie Premier Carney im EU-Parlament darauf reagiert - im Liveblog.
Ein solches Zukunftsbündnis sei ein positiver Ansatz, den man auf Grundlage der gemeinsamen Stärke ausgestalten könne.
Carneys Botschaft: Europa und Kanada sind stärker zusammen. Die "Mächtigen" hätten zwar Druckmittel, sagt Carney. Doch das Ziel einer Zusammenarbeit sei nicht Autarkie, sondern gemeinsame Widerstandsfähigkeit. Das sei die Grundlage zwischen Kanada und Europa. Gemeinsam hätte man viel zu bieten: geographisch, sozialpolitisch und ökonomisch.
"Diese Gemengelage ist ein unglaublicher Sturm", sagt Carney über die multiplen Krisen, die den Westen gerade erschüttern. Durch seine Rede zieht sich immer wieder das Bild einer Goethe-Eiche, ein Symbol für europäische Werte, über Jahrhunderte gewachsen. Ein solcher Baum mit dichtem Blätterdach kann Schocks aushalten.
Die EU und Kanada teilten die selben Werte, so Carney. Diese seien tief verwurzelt.
Carney beginnt seine Rede im Europaparlament auf französisch - switcht dann wieder zurück auf englisch. Auch während seiner Rede wechselt er zwischen den beiden offiziellen Amtssprachen Kanadas.
Nun ergreift Premierminister Carney das Wort.
EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola begrüßt den kanadischen Premierminister Mark Carney im Europaparlament. Sie betont die gemeinsame Geschichte von Kanadiern und Europäern, insbesondere in den beiden Weltkriegen. "Wir werden immer dankbar sein für die Opfer und für die, die an unserer Seite waren und für Freiheit und Demokratie gekämpft haben", so Metsola.
Vor dem Hintergrund einer stärkeren Annäherung zwischen Kanada und der EU hält der kanadische Premierminister Mark Carney am Donnerstag eine Rede im EU-Parlament in Straßburg (11:30 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass Carney den Abgeordneten seine Idee einer "einzigartigen Allianz" zwischen seinem Land und der Europäischen Union erläutert.
Carney sagte zuletzt am Sonntag, Kanada strebe nicht danach, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Er spricht ausdrücklich von größerer «strategischer Autonomie» und davon, ein dichtes Netz verlässlicher Partnerschaften aufzubauen. Ziel ist nach seinen Worten eine "einzigartige Sicherheits- und Wirtschaftsallianz" mit der EU. Das geschieht auch vor dem Hintergrund der starken Spannungen mit den USA unter Präsident Donald Trump.
Wegen Trumps Handelskrieg wollen Kanada und die EU mehr zusammenarbeiten. Das Land könnte erstes assoziiertes EU-Mitglied werden. Doch die Bindung an die USA setzt der Partnerschaft Grenzen.
US-Präsident Donald Trump reagiert mit einer Drohung auf den Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanada zum ersten "assoziierten Mitglied" der Europäischen Union zu machen. "Ich halte das für lächerlich", sagte er auf den Vorschlag angesprochen. Falls er es als "feindseligen Akt" empfinden sollte, würde er hohe Zölle verhängen oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen, warnte Trump vor Reportern.
Kanada könnte "assoziiertes EU-Mitglied" werden. Aber was bedeutet das eigentlich? In der aktuellen europäischen Debatte wurde der Begriff zuletzt vor allem durch Bundeskanzler Friedrich Merz prominent. Der CDU-Politiker hatte im Juni für die Ukraine eine "assoziierte Mitgliedschaft" als Zwischenschritt auf dem Weg zum regulären EU-Beitritt vorgeschlagen. Nach seinen Vorstellungen könnte die Ukraine schon vor dem Beitritt regelmäßig an Treffen des Europäischen Rates und der Fachminister teilnehmen.
Wird Kanada das "erste assoziierte Mitglied" der EU? Ein Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch für viel Aufmerksamkeit und Diskussionen gesorgt - und etliche Fragen aufgeworfen. Antworten könnte nun die Rede des kanadischen Premierministers Mark Carney liefern, der heute Vormittag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg spricht.
"Man will mit Kanada zusammen auf Augenhöhe mit den USA und China sein", sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. Konkrete Pläne für die Partnerschaft sind noch offen, und der Weg dorthin ist lang.
Weg von der US-Abhängigkeit - hin nach Europa? EU-Chefin von der Leyen will Kanada enger an Brüssel binden. Diese Modelle einer engen Kooperation gibt es - ein Überblick.