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Zum dritten Mal binnen Monaten: Kosovo wählt ein neues Parlament

Zum dritten Mal binnen Monaten:Kosovo wählt ein neues Parlament

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Kosovo wählt am Sonntag ein neues Parlament. So soll die seit Monaten dauernde politische Lähmung des Balkan-Staates ein Ende finden.

Wahl in Kosovo

Zum dritten Mal in 16 Monaten wählen die Bürgerinnen und Bürger im Kosovo ein neues Parlament. Als Favorit gilt die linke Partei von Ministerpräsident Kurti.

07.06.2026 | 0:18 min

Zum dritten Mal innerhalb von 16 Monaten sind die Menschen im Kosovo zur Stimmabgabe über ein neues Parlament aufgerufen. Die Wahllokale des Balkanstaates öffneten am Sonntagmorgen um 7 Uhr, erste Hochrechnungen werden am Abend nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr erwartet.

Bei Präsidentenwahl gescheitert

Die vorgezogene Parlamentswahl war angesetzt worden, nachdem das tief gespaltene Parlament bei der Wahl eines neuen Präsidenten gescheitert war. Das Kosovo war 2025 über lange Zeit ohne funktionsfähiges Parlament, eine monatelange politische Blockade des Landes war die Folge. Obwohl die Selbstbestimmungs-Partei (VV) von Ministerpräsident Albin Kurti bei beiden Parlamentswahlen im vergangenen Jahr stärkste Kraft geworden war, fehlte ihm die Mehrheit zur Regierungsbildung.

Morgen beginnt der EU-Westbalkan-Gipfel. Die Teilnehmerländer befinden sich alle in unterschiedlichen Stadien für einen Beitritt zur EU.

Die EU sucht Wege für einen schnelleren Beitritt der Westbalkan-Länder. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Serbien und Montenegro bemühen sich um einen Beitritt zur Union.

04.06.2026 | 1:51 min

Über Wochen war das Kosovo zudem ohne Staatsoberhaupt, nachdem Präsidentin Vjosa Osmani nach dem Ende ihres fünfjährigen Mandats ihr Amt aufgegeben hatte. Die frühere serbische Provinz Kosovo hatte sich 2008 und damit knapp ein Jahrzehnt nach dem Kosovo-Krieg für unabhängig erklärt. Serbien hat die Unabhängigkeit des Kosovo aber nie anerkannt.

Alina steht in Flecktarn-Uniform und Schutzweste vor einem Bundeswehrauto. Sie hält das Handmikrofon eines Funkgeräts dicht an den Mund und spricht hinein.

Soldaten im Kosovo: Offizierin Alina muss täglich Entscheidungen treffen, die Leben gefährden können. Mehr Anerkennung für die Bundeswehr: das wünscht sich auch Ausbilder Peter.

18.11.2025 | 28:30 min

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete die Semdung heute Xpress am 07. Juni 2026 um 10:01 Uhr.

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