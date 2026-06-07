Zum dritten Mal binnen Monaten: Kosovo wählt ein neues Parlament

Kosovo wählt am Sonntag ein neues Parlament. So soll die seit Monaten dauernde politische Lähmung des Balkan-Staates ein Ende finden.

Zum dritten Mal in 16 Monaten wählen die Bürgerinnen und Bürger im Kosovo ein neues Parlament. Als Favorit gilt die linke Partei von Ministerpräsident Kurti. 07.06.2026 | 0:18 min

Zum dritten Mal innerhalb von 16 Monaten sind die Menschen im Kosovo zur Stimmabgabe über ein neues Parlament aufgerufen. Die Wahllokale des Balkanstaates öffneten am Sonntagmorgen um 7 Uhr, erste Hochrechnungen werden am Abend nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr erwartet.

Bei Präsidentenwahl gescheitert

Die vorgezogene Parlamentswahl war angesetzt worden, nachdem das tief gespaltene Parlament bei der Wahl eines neuen Präsidenten gescheitert war. Das Kosovo war 2025 über lange Zeit ohne funktionsfähiges Parlament, eine monatelange politische Blockade des Landes war die Folge. Obwohl die Selbstbestimmungs-Partei (VV) von Ministerpräsident Albin Kurti bei beiden Parlamentswahlen im vergangenen Jahr stärkste Kraft geworden war, fehlte ihm die Mehrheit zur Regierungsbildung.



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Über Wochen war das Kosovo zudem ohne Staatsoberhaupt, nachdem Präsidentin Vjosa Osmani nach dem Ende ihres fünfjährigen Mandats ihr Amt aufgegeben hatte. Die frühere serbische Provinz Kosovo hatte sich 2008 und damit knapp ein Jahrzehnt nach dem Kosovo-Krieg für unabhängig erklärt. Serbien hat die Unabhängigkeit des Kosovo aber nie anerkannt.

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Quelle: AFP