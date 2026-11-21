Regen, Graupel, Schnee: Das Wetter wird ungemütlich. In der Nacht zum Montag kann es auch in tieferen Lagen schneien, nachts droht Glätte.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 20.11.2026 | 1:12 min

Das Wetter wird langsam ungemütlich: In den Regen mischen sich am Wochenende in manchen Regionen Graupel und Schnee. In den Nächten kann es glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

Schon am Samstag schneite es in den Hochlagen der Alpen. In der Nacht zum Sonntag können sich auch in der Nordosthälfte "hin und wieder auch ein Graupelkörnchen oder eine Schneeflocke" in die Niederschläge mischen, wie Meteorologin Tanja Egerer sagte.

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Unter den Wolken bleibt es nachts meist bei Plus-Temperaturen. Eine Ausnahme bildet Schleswig-Holstein:

Wenn die Schauer im Laufe der Nacht abklingen und die Bewölkung nachfolgend auflockert, kann es frostig werden. „ Tanja Egerer, Meteorologin

Schnee, Regen und frostige Nächte

Am Sonntag zieht von Südwesten dichte Bewölkung auf, die anhaltende Niederschläge bringt. "Anfangs nur in höheren Lagen, in der Nacht zum Montag dann auch in tieferen Lagen fallen diese als Schnee", erklärte die Meteorologin. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag aber meist zwischen 3 und 7 Grad.

In der neuen Woche gehen die Niederschläge im Osten und Nordosten weiter, "wobei diese aus Regen oder Schnee oder beidem bestehen können", wie Egerer sagt. In den übrigen Regionen kommt die Sonne länger zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen landesweit meist zwischen 0 und 6 Grad. In den Nächten wird es verbreitet frostig.

Quelle: dpa