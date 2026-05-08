Entwarnung: Weltkriegsbombe in Stuttgart-Nord gefunden

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Stuttgart-Nord haben die Behörden Entwarnung gegeben. Die Warnung für den Bereich um die Eduard-Pfeiffer-Straße wurde aufgehoben. Zuvor war das Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert worden. Betroffen waren unter anderem die Eduard-Pfeiffer-Straße, die Azenbergstraße, die Ehrenhalde, der Gähkopf und die Schottstraße.