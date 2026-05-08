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Panorama

Entwarnung: Weltkriegsbombe in Stuttgart-Nord gefunden

Evakuierungsmaßnahmen:Entwarnung nach Bombenfund in Stuttgart-Nord

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Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Stuttgart gibt die Polizei Entwarnung. Zuvor war der Bereich evakuiert worden - mehrere Straßen wurden geräumt.

Auf einem Verkehrsschild wird am 27.10.2013 in Osnabrück auf eine Bombenräumung hingewiesen (Symbolbild).

Bombenentschärfung in Stuttgart(Symbolbild).

Quelle: dpa

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Stuttgart-Nord haben die Behörden Entwarnung gegeben. Die Warnung für den Bereich um die Eduard-Pfeiffer-Straße wurde aufgehoben. Zuvor war das Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert worden. Betroffen waren unter anderem die Eduard-Pfeiffer-Straße, die Azenbergstraße, die Ehrenhalde, der Gähkopf und die Schottstraße.

Quelle: BBK, ZDF