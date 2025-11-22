Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Klimakonferenz
Donald Trump
Ukraine
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
Nahost-Konflikt
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Wintersport
Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Wetter
Video
Themen
Korrekturen & mehr
Merkliste
Nachrichten-Ticker
Sendungen
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
Panorama
Menschen fliehen vor den Fluten : Überschwemmungen in Vietnam
Überschwemmungen in Vietnam
22.11.2025 | 09:36
|
In Booten Richtung Sicherheit
Viele Menschen mussten wegen der Wassermassen in Booten ihre Häuser verlassen.
Quelle: AFP