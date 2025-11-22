  3. Merkliste
Panorama

Menschen fliehen vor den Fluten : Überschwemmungen in Vietnam

|
Viele Menschen mussten wegen der Wassermassen in Booten ihre Häuser verlassen.
Menschen flohen vor den Fluten in sichere Unterkünfte.
Menschen in Nha Trang fliehen vor den Fluten.

In Booten Richtung Sicherheit

Quelle: AFP