Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Ukraine
Donald Trump
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
Nahost-Konflikt
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Die Finals
Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Wetter
Video
Themen
Korrekturen & mehr
Merkliste
Nachrichten-Ticker
Sendungen
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
Panorama
Starkregen über Deutschland
Starkregen über Deutschland
09.09.2025 | 10:44
|
Starkregen in Mönchengladbach
In Mönchengladbach rückten Einsatzkräfte bis zum frühen Morgen bereits mehr als 70 mal aus.
Quelle: dpa