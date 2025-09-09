  3. Merkliste
Panorama

Starkregen über Deutschland

Autos fahren bei Regen mit eingeschalteten Scheinwerfern über nasse Straßen, auf denen sich große Pfützen gebildet haben, aufgenommen am 09.09.2025
Autos fahren bei starkem Regen durch eine überflutete Straße, aufgenommen am 09.09.2025 in Mönchengladbach
er Pegel «Müsch 2» weist am Morgen einen Wasserstand der Ahr an dieser Stelle von 45 cm auf, während es regnet, aufgenommen am 09.09.2025
Drei Schulkinder gehen bei Regenwetter durch ein Wohngebiet zur Schule

Starkregen in Mönchengladbach

In Mönchengladbach rückten Einsatzkräfte bis zum frühen Morgen bereits mehr als 70 mal aus.

Quelle: dpa