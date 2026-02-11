Niederländischer Schriftsteller Cees Nooteboom mit 92 gestorben

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren an seinem Wohnort Menorca, wie sein Verlag De Bezige Bij in Amsterdam mitteilte.

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom (Archiv, 2016). Quelle: dpa/Georg Wendt

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren an seinem Wohnort Menorca, wie sein Verlag De Bezige Bij in Amsterdam mitteilte. Der Verlag zitiert die Witwe des Schriftstellers, dass er "heute Nachmittag sehr ruhig auf seiner geliebten Insel Menorca gestorben ist".

Großer europäischer Autor

Nooteboom gilt als einer der großen europäischen Autoren der Nachkriegszeit und war auch international ausgezeichnet worden für seine Romane, Gedichte und seine Reisebeschreibungen. Er hatte an verschiedenen Orten in Europa gelebt, darunter jahrelang auch in Berlin.

Die Königliche Familie der Niederlande teilte in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram ihre Bestürzung über den Tod des Autoren mit. "Die Niederlande verlieren eine literarische Größe, die die Leser auf der ganzen Welt mit der Kraft seiner grenzüberschreitenden Fantasie in ihren Bann gezogen hat."

Nooteboom wurde am 31. Juli 1933 in Den Haag geboren. Als junger Mann war er durch Europa gereist. 1955 erschien sein erster Roman "Philip und die Anderen". Sein internationaler Durchbruch kam 1980 mit seinem Roman "Rituale".

Vielfältiger Schriftsteller

Der Niederländer schrieb zahlreiche Romane, aber auch Essays und Poesie. Und immer wieder Reisegeschichten, auch für mehrere niederländische Zeitungen. Sein literarisches Werk ist nach Angaben seines Verlages in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Er war vielfach ausgezeichnet worden im eigenen Land etwa mit dem höchsten Literaturpreis, dem P.C. Hooftprijs.

