Salman Rushdie veröffentlicht neues Buch: "Die elfte Stunde"

Autor veröffentlicht neues Buch:"Die elfte Stunde": Rushdies Annäherung an den Tod
von Kamran Safiarian
Es ist sein erstes Belletristik-Werk seit dem Anschlag: In "Die elfte Stunde" reflektiert Salman Rushdie erzählerisch das Thema Tod - und spart nicht an Seitenhieben gegen Trump.
Er wirkt müde, als wir Salman Rushdie in seinem Verlag "The Wylie Agency" in New York zu einem Interview treffen. Der britisch-indische Autor trägt eine einseitig dunkle Brille, die vom schrecklichen Attentat zeugt, das der 78-Jährige nur knapp überlebte.
Im August 2022 hatte während einer Literaturveranstaltung im US-Bundesstaat New York der Attentäter Hadi Matar mehrmals auf Rushdie eingestochen. Rushdie überlebt schwerverletzt, verliert ein Auge. "Nun ja, es ist schwer, ein Auge zu verlieren", sagt er. "Ich denke jeden Tag daran."
Reflektion über das Altern und den Tod
Und so verwundert es auch nicht, dass sein neues Buch "Die elfte Stunde" auch eine Reflektion über das Leben, das Altern und den Tod ist. Die großen Stationen in Salman Rushdies Leben bilden auch die Schauplätze seines Erzählungsquintetts. Bombay, wo er aufwächst, Cambridge, wo er studiert und die USA, wo er bis heute lebt.
Teils fiktiv, teils autobiographisch erzählt er Geschichten einer begnadeten Musikerin, die sich mit ihrer Magie an ihrem neureichen Ehemann rächt oder dem Geist eines Dozenten in Cambridge, der sich an seinem Peiniger rächen möchte.
Rushdie stellt dabei existenzielle Fragen: wie geht man mit der elften Stunde, der letzten Phase des Lebens, um? Wie begegnen wir dem Tod, nehmen wir ihn an oder lehnen wir ihn ab? Rushdies Antwort mutet philosophisch an:
Rushdie: Tod kann "Gefühl des Versagens sein"
"Manchmal führt der Gedanke an das eigene Ende zu großartigen Leistungen, manchmal aber auch zu Depressionen und Lähmung. Es ist ein sehr komplexes Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen: Nämlich der Frage - wie passen wir uns dem an oder nicht?", sagt Rushdie.
Auf die Frage, ob man am Scheideweg zwischen Leben und Tod glücklich oder unglücklich sei, den Tod annehme oder ablehne, antwortet Rushdie mit den Worten: "Wenn man im Laufe seines Lebens nicht das Erhoffte erreicht hat, dann kann der Tod ein Gefühl des Versagens sein. Wenn man aber ein sehr erfülltes Leben hatte, dann kann der Tod ein positiver Gedanke sein wie: 'Okay, ich hatte ein gutes Leben'."
Rushdie betont, dass er selbst in vielerlei Hinsicht genau das Leben geführt habe, das er sich gewünscht habe.
Rushdie: "Vertrauen in demokratische Institutionen gesunken"
Rushdie entführt seine Leser nach Long Island, wo ein junger Schriftsteller einen verschwundenen Kollegen sucht. Er beschreibt darin - angelehnt an Franz Kafkas "Amerika" - eine totalitäre, korrupte Welt, die man auch als versteckte Kritik an Trumps Amerika deuten könnte.
"Und deshalb sind die Menschen Opfer aller möglichen anderen Kräfte geworden, wie Sektierertum, Demagogie und Autoritarismus", führt Rushdie aus und zeichnet dabei kein gutes Bild der derzeitigen Gesellschaften.
"In Amerika haben wir eine besonders dramatische und clowneske Version davon", so sein Seitenhieb auf die Regierung von US-Präsident Donald Trump.
Rushdie: Rechte Demagogen haben "Kultur als Feind"
Die Proteste auf Amerikas Straßen geben ihm Recht. Rushdie fordert Kunstfreiheit statt Denkverboten, Zensur und Fake. Und warnt vor einem Kulturkampf: "Wo immer diese rechten Demagogen, Populisten und autoritären Figuren auftauchen, ist die Kultur ihr Feind. Die Kultur im weitesten Sinne, angefangen bei Universitäten, Literatur, Musik, die breite Manifestation der Kultur. Das ist ihr erklärter Feind.
In seinem Buch "Die elfte Stunde" vergegenwärtigt Rushdie die Vergänglichkeit, bricht das Tabuthema Altern und Tod auf. Zugleich ist es Rushdies erstes Belletristik-Werk seit dem Anschlag auf sein Leben - und damit auch sein Weg zurück in die Normalität, in die Gegenwart des Schreibenden.
Salman Rushdie , 1947 in Bombay geboren, ging mit vierzehn Jahren nach England und studierte später in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman "Mitternachtskinder", für den er den Booker-Prize erhielt, wurde er weltberühmt. 2023 wurde Rushdie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Für den Roman "Die Satanischen Verse" wurde er 1989 in einer Fatwa vom damaligen iranischen Revolutionsführer Chomeini zum Tode verurteilt, was ihn für viele Jahre in die Isolation zwang.
2022 wurde er bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt und verlor ein Auge. Im Mai 2025 wurde der Attentäter Hadi Mata zu 25 Jahren Haft verurteilt.
