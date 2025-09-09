Heftiger Wohnungsbrand:Schwerstverletzter in Recklinghausen gerettet
Per Warn-App wurde vor der massiven Rauchentwicklung gewarnt: Bei einem schweren Wohnungsbrand in Recklinghausen-Ost ist ein Mann verletzt worden.
Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Recklinghausen-Ost ist ein 64-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Das Haus sei laut Feuerwehr stark beschädigt worden und unbewohnbar.
Als die Feuerwehr eintraf, standen das erste Obergeschoss und der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus mehreren Fenstern.
Der Hausbewohner wurde zunächst vermisst. Mithilfe von schwerem Atemschutz drang die Feuerwehr in das Gebäude ein und rettete den Bewohner aus dem brennenden Haus. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in ein Spezialkrankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz - hauptamtliche Kräfte, mehrere ehrenamtliche Löschzüge, Rettungsdienst, THW und das Deutsche Rote Kreuz.
Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von innen und außen. Der Dachstuhl musste in weiten Teilen geöffnet werden, um Brand- und Glutnester abzulöschen. Bei einem benachbarten Haus wurde eine leichte Verrauchung festgestellt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die NINA-Warn-App informiert.
Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Schadenshöhe ist noch unklar.
