Knapp 18 Millionen Betroffene

Immer mehr Menschen in Deutschland geht es psychisch schlecht. Rund jede vierte erwachsene Person in Deutschland ist im Laufe eines Jahres von einer psychischen Erkrankung betroffen. Insgesamt sind es laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN) etwa 18 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen leiden unter Angststörungen.

Was ich aber sehr häufig habe, sind Begegnungen mit Menschen, die nicht unbedingt gleich eine psychische Erkrankung haben, aber die in einem Down sind, die Hilfe brauchen.

Frühe Hilfe bei psychischer Belastung sehr wichtig

Ein Beispiel dafür ist das MHFA-Programm. MHFA steht für "Mental Health First Aid" und wurde ursprünglich in Australien entwickelt. Das wissenschaftlich fundierte Konzept wird mittlerweile in 29 Ländern umgesetzt. Irene Rah bietet über das Programm Kurse in München an.