100 Jahre Grüne Woche: Spinnräder, Rindviecher und Landmaschinen

100 Jahre Grüne Woche:Spinnräder, Rindviecher und Landmaschinen

Von der Eier- bis zur Landmaschine, von Trachtengruppen bis zu Politikern, vom deftigen Schmaus bis zur zarten Blumendekoration - die Grüne Woche im Wandel von 100 Jahren.

Jagd in der 1925 fertiggestellten Funkhalle
1928, In traditioneller Tracht zeigen Flachspinnerinnen aus dem Spreewald ihr Können
1931, Das ließ das Holzfällerherz höher schlagen: die erste Kettensäge
1953 – Ein Besuchermagnet der Grünen Woche ist diese automatische Eiersortiermaschine
1968, Vizekanzler und Bundesaußenminister Willy Brandt besucht auf seinem Rundgang über die Internationalen Grünen Woche Berlin die Ländergemeinschaftsschau Kenias
IGW 1982 Tierhalle
2010, Rundgang Platzeck Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg und Jutta Lieske, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft am Stand des Ausstellers Gut Kerkow
IGW 2014 - Estlands Landwirtschaftsminister S.E. Helir-Valdor Seeder freut sich über eine gelungene Präsentation seines Landes auf der Grünen Woche 2014.
Riesenlandmaschine

Warenbörse statt Weltschau

1926 öffnet die Grüne Woche in Berlin erstmals ihre Pforten: als lokale Warenbörse mit Technik- und Tierschau.

