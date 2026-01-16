Bilderserie
100 Jahre Grüne Woche:Spinnräder, Rindviecher und Landmaschinen
|
Von der Eier- bis zur Landmaschine, von Trachtengruppen bis zu Politikern, vom deftigen Schmaus bis zur zarten Blumendekoration - die Grüne Woche im Wandel von 100 Jahren.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen des ZDF, etwa das heute journal update am 16.01.2026 in dem Beitrag "Der Ausblick: Was am Freitag wichtig wird" ab 00:30 Uhr und die heute xpress am 16.01.2026 ab 09.00 Uhr.