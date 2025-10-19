Polarlichter über Deutschland: Wo Sie das Schauspiel sehen können

Himmelsschauspiel über Deutschland:Wo Sie heute Nacht Polarlichter sehen können
Auch in der kommenden Nacht kann man das Glück haben noch einmal Polarlichter über Deutschland zu sehen - wenn das Wetter mitspielt.
In einer klaren Nacht mit teils frostigen Temperaturen haben vielerorts Polarlichter für ein faszinierendes Schauspiel am Himmel gesorgt. Unter anderem im östlichen Brandenburg war auch der Komet "Lemmon" - im Fachjargon C/2025 A6 - am Nachthimmel über der Landschaft zu bestaunen.
Mehrere Medien veröffentlichten beeindruckende Fotos von Hobby-Fotografen vor allem aus Nord- und Ostdeutschland, die das Spektakel dokumentieren.
Polarlichter auch in der Nacht zum Montag
Auch in der Nacht zum Montag könnten erneut Polarlichter zu sehen sein - allerdings nur dort, wo es klar bleibt. Das könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Nord- und Ostdeutschland der Fall sein. Im Westen ist es bewölkt.
Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen.
