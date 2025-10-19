  3. Merkliste
Polarlichter über Deutschland: Wo Sie das Schauspiel sehen können

Auch in der kommenden Nacht kann man das Glück haben noch einmal Polarlichter über Deutschland zu sehen - wenn das Wetter mitspielt.

Polarlicht und Komet leuchten am Nachthimmel

Polarlichter und der Komet Lemmon "C/2025 A6" (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.

Quelle: dpa | Patrick Pleul

In einer klaren Nacht mit teils frostigen Temperaturen haben vielerorts Polarlichter für ein faszinierendes Schauspiel am Himmel gesorgt. Unter anderem im östlichen Brandenburg war auch der Komet "Lemmon" - im Fachjargon C/2025 A6 - am Nachthimmel über der Landschaft zu bestaunen.

In der Nacht zum Sonntag waren Polarlichter gut zu sehen, weil es in vielen Regionen in Deutschland sehr klar war mit trockenen Luftmassen.

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Mehrere Medien veröffentlichten beeindruckende Fotos von Hobby-Fotografen vor allem aus Nord- und Ostdeutschland, die das Spektakel dokumentieren.

"Terra Xpress - Das Licht des Nordens": Thomas Golz steht auf einer Wiese und hält zwei Milchfalschen in den Händen. Daran nuckeln jeweils zwei Elche mit gestrecktem Kopf.

Weiße Nächte im Sommer und dunkle Zeiten im Winter – mit Polarlichtern und kunstvoll erleuchteten Städten. Diese Extreme machen die faszinierenden Lichtwelten des Nordens aus.

08.01.2023 | 27:14 min

Polarlichter auch in der Nacht zum Montag

Auch in der Nacht zum Montag könnten erneut Polarlichter zu sehen sein - allerdings nur dort, wo es klar bleibt. Das könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Nord- und Ostdeutschland der Fall sein. Im Westen ist es bewölkt.

Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen.

Bilder von der ISS gefilmt: Polarlichter über Kanada

Astronaut Donald Pettit fängt diese ungewöhnlichen Aufnahmen von Polarlichtern ein, als er über dem Nordlicht kreist, das auch als Aurora Borealis bezeichnet wird.

08.01.2025 | 0:32 min
Quelle: dpa

