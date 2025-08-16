Unfall in NRW: Auto prallt gegen Baum - Vier Jugendliche tot

Schwerer Unfall in Nordrhein-Westfalen: Vier junge Menschen sind bei einem Autounfall in der Gemeinde Kürten ums Leben gekommen. Der 16-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem schweren Autounfall im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Mitfahrer ums Leben gekommen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Bei einem schweren Autounfall sind am frühen Samstagmorgen in Nordrhein-Westfalen vier junge Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises handelt es sich bei den vier um die Insassen eines Fahrzeugs. Der 16-jährige Fahrer erlitt demnach schwere Verletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 14-Jährige aus Köln, eine 16-Jährige aus Bergisch-Gladbach und zwei 19-jährige Männer aus Bergisch-Gladbach und Overath.

Wagen prallte gegen Baum und überschlug sich

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge um 4:30 Uhr in der Gemeinde Kürten. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an. Der Sprecherin zufolge prallte er dort gegen einen Baum und überschlug sich. Eines der vier Todesopfer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden.

Alle vier seien noch an der Unfallstelle gestorben. Über den Hintergrund der Fahrt wurde zunächst nichts bekannt. Die Unfallstelle war am Vormittag weiter gesperrt. Notfallseelsorger seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin weiter.

Bei dem Auto handelte es sich demnach um das der Eltern des 16-jährigen Fahrers.

