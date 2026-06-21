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So feiern die Menschen in Europa die Sommersonnenwende

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Sonnenaufgänge und Blumenkränze:So feiern die Menschen in Europa die Sommersonnenwende

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Für die einen ist es Mittsommer, für die anderen die Sommersonnenwende: In einigen Ländern Europas feiern die Einwohner den längsten Tag des Jahres. Dabei gibt es viel Gemeinsames.

Der 21. Juni ist der längste Tag des Jahres - und in einigen nördlichen Ländern feiern die Menschen den Tag mit Tänzen und Bräuchen. Für viele ist das Fest eines der höchsten im Jahr. Ein Überblick:

Traditionelle Mittsommerfeier auf der Almsiedlung Mörtbuviken in Schweden am 19.06.2026.
Menschen feiern Mittsommer mit Tänzen rund um den Maibaum auf dem Gelände von Schloss und Gärten Gunnebo in Mölndal bei Göteborg, Schweden.
Menschen tanzen um den Mittsommerbaum während Mittsommerfeierlichkeiten in Sågmyra, Schweden.
Eine Frau mit Blumenkranz springt während der Feierlichkeiten zum traditionellen Ivan-Kupala-Fest über ein Lagerfeuer an einem Strand in Odesa. Das Fest zur Sommersonnenwende hat in der Ukraine vorchristliche Wurzeln.
Menschen begrüßen die Sonne in Stonehenge bei Sonnenaufgang am Tag der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres.
Menschen begrüßen die Sonne in Stonehenge bei Sonnenaufgang am Tag der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres.
An der Cullercoats Bay in North Tyneside, Großbritannien versammeln sich Menschen bei Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres, im Wasser.
Besucher nehmen an der traditionellen Mittsommerfeier „Seurasaaren Juhannusvalkeat“ auf der Insel Seurasaari in Helsinki, Finnland, teil.

Mittsommer in Schweden

Für viele Menschen in Schweden ist Mittsommer wichtiger als Weihnachten. Rund um den längsten Tag des Jahres kommen sie zusammen, um zu essen, zu singen und bis in die Nacht hinein zu feiern.

Quelle: Imago
Europa-Karte, nach Breitengraden eingefärbt

Heute ist Sommersonnenwende - der längste Tag des Jahres und zugleich astronomischer Sommeranfang auf der Nordhalbkugel. So lange ist es in verschiedenen europäischen Städten hell.

21.06.2026 | 0:48 min
Quelle: ZDF
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