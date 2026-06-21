Bilderserie
Sonnenaufgänge und Blumenkränze:So feiern die Menschen in Europa die Sommersonnenwende
|
Für die einen ist es Mittsommer, für die anderen die Sommersonnenwende: In einigen Ländern Europas feiern die Einwohner den längsten Tag des Jahres. Dabei gibt es viel Gemeinsames.
Der 21. Juni ist der längste Tag des Jahres - und in einigen nördlichen Ländern feiern die Menschen den Tag mit Tänzen und Bräuchen. Für viele ist das Fest eines der höchsten im Jahr. Ein Überblick:
Quelle: ZDF
Mehr zu den Themen
Von Athen bis Reykjavik:So lange ist es heute in Europa hellVideo0:48
Monument in England:Menschen feiern Sonnenwende an Stonehengemit Video44:23