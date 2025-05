Drohen Unwetter am Vatertag? Bollerwagen-Ausflug nur mit Regenschutz

Christi Himmelfahrt ist traditionell ein Feiertag, an dem es viele ins Grüne zieht. In diesem Jahr sollte auf jeden Fall Regenschutz mit ins Gepäck.

Metorologen raten: Den Regenschirm am Vatertag nicht vergessen. Quelle: dpa

Mit Christi Himmelfahrt beginnt für viele ein langes Wochenende. Wer am Donnerstag mit dem Bollerwagen unterwegs sein möchte oder für das Wochenende einen Ausflug plant, sollte die Regenjacke oder den Regenschirm dabei haben. Das Wetter spielt nämlich diesmal nicht so ganz mit.

Am Feiertag kann es im Südosten anfangs noch regnen - am Alpenrand auch anhaltend. Später kommen von Nordwesten neue Regenschauer hereingezogen. Sonst bleibt es eher grau, aber zumindest trocken und angenehm mild. Wenn die Sonne herausschaut, wird sie es wohl am häufigsten in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten tun.

Das Wetter ist nicht top, aber auch kein Totalausfall für die Vatertagsausflüge. „ Jacqueline Kernn, Deutscher Wetterdienst DWD

Schwüle Gewitterluft zum Wochenende

Zum Wochenende nimmt der Hochdruckeinfluss von Süden her zu. Damit kommt am Brückentag, also am Freitag, über der Mitte und vor allem im Südwesten häufiger die Sonne heraus. Weiter im Norden sieht es etwas unbeständiger aus.

Die weltweiten Durchschnittstemperaturen werden in den kommenden Jahren auf Rekordniveau bleiben. Davon geht die UN-Weltorganisation für Meteorologie in einem neuen Bericht aus. 28.05.2025 | 0:27 min

Es bleibt meist bedeckt mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, die vor allem in der Norddeutschen Tiefebene und nach Osten hin auftreten. Dazu wird es mit Temperaturen zwischen 18 Grad an den Küsten und 29 Grad am Oberrhein sommerlich warm.

Samstag bis zu 31 Grad

Am Samstag steht für viele ein angenehmer Sommertag bevor: Im Norden gibt es einen freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken. Mit den Temperaturen ist aber bei 20 bis 25 Grad Schluss.

Der Tag bringt überwiegend starke Bewölkung und Regen, örtlich auch kräftige Gewitter und Hagel. Nachmittags wird es im Westen etwas trockener. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad. 28.05.2025 | 3:23 min

Anders sieht es in der Mitte und im Süden aus. Dort strahlt die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Bei Höchstwerten von 25 bis 31 Grad kommt man leicht ins Schwitzen, denn die Luft ist schwül. Und so lassen kräftige Gewitter über der Mitte Deutschlands nicht lange auf sich warten - etwa ab den Mittagsstunden kann es krachen.

Am Sonntag Unwetter möglich

Am Sonntag könnte uns die erste größere Unwetterlage in diesem Jahr erwarten. Es wird noch einmal heiß mit bis zu 30 Grad am Oberrhein. In der feucht-schwülen und energiereichen Luft können sich aber rasch kräftige Schauer und Gewitter bilden, die örtlich im Unwetterbereich liegen. Das bedeutet, dass sie mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen einhergehen können.

Extremwetter sind Folgen des Klimawandels. Doch was man dagegen unternehmen? Die Bauern in der bayerischen Hallertau, eines der größten Hopfenanbaugebiete der Welt, haben dazu einen Vorschlag. 27.05.2025 | 8:37 min