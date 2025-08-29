Lauben: Vermisste 36-Jährige tot - Partner gesteht

Traurige Gewissheit nach der Obduktion: Die seit Wochen vermisste 36-Jährige aus dem bayerischen Lauben ist tot. Ihr Lebensgefährte sitzt wegen Verdachts auf Totschlag in U-Haft.

Der Partner der Toten wurde festgenommen.

Mehr als drei Wochen nach dem Verschwinden einer 36-Jährigen aus dem bayerischen Lauben sitzt der Lebensgefährte in Untersuchungshaft. Der 38-Jährige habe vor der Ermittlungsrichterin ein Geständnis abgelegt, teilte die Polizei in Kempten mit. Daraufhin habe die Richterin Haftbefehl erlassen wegen Verdachts des Totschlags.

Am Donnerstag hatten Ermittler nach wochenlanger Suche eine weibliche Leiche entdeckt - eine Obduktion ergab, dass es sich um die 36-Jährige handelt. Ihr dringend tatverdächtiger Partner wurde ebenfalls am Donnerstag festgenommen.

Leiche wurde in Wald entdeckt

Die Frau war am 5. August zuletzt gesehen worden. Sie soll nach einem Streit zu ihrem Freizeitgrundstück mit Pferdekoppel gefahren sein. Dort fand die Polizei später ihr Auto. Eine umfangreiche Suche mit Hilfe von Polizeihunden blieb zunächst erfolglos. Den letzten bekannten Kontakt hatte sie den Ermittlungen zufolge zu ihrem Partner gehabt. Über das Handy habe sie sich noch am späten Abend des 5. August bei Angehörigen gemeldet.

Am Donnerstag durchsuchten zahlreiche Polizeikräfte das Wohnhaus des Paares, einen landwirtschaftlichen Betrieb und unter anderem ein Waldstück nördlich von Lauben im Unterallgäu. Auch Suchhunde waren im Einsatz. Im Wald wurde schließlich die Leiche gefunden, wie eine Polizeisprecherin berichtete.

Die Kripo Memmingen will nun den Tathergang rekonstruieren, auch die Hintergründe müssten noch ermittelt werden.