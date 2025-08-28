Lauben im Allgäu: Leiche bei Suche nach vermisster Frau gefunden

Bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus dem Landkreis Unterallgäu hat die Polizei eine Leiche gefunden. Ob es sich dabei um die Gesuchte handelt, ist noch unklar.

Suche nach vermisster Frau aus Lauben - Leiche gefunden Quelle: dpa

Die Polizei hat bei der Suche nach einer seit dem 5. August vermissten Frau eine Leiche gefunden. Ob es sich bei ihr um die vermisste 36-Jährige aus dem Allgäu handele, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Das erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Der Lebensgefährte der Frau sei vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn werde ermittelt, hieß es weiter. Zuvor hatten zahlreiche Polizeikräfte das Wohnhaus des Paares in Lauben, einen landwirtschaftlichen Betrieb und unter anderem ein Waldstück nördlich der Gemeinde durchsucht. Dabei waren auch Suchhunde im Einsatz.

Am Nachmittag wurde schließlich die Leiche entdeckt, darüber berichtete die "Allgäuer Zeitung".

Vermisste soll nach Streit zu Pferdekoppel gefahren sein

Von der 36-Jährigen fehlte bis zuletzt jede Spur. Nach einem Streit soll sie von Zuhause zu ihrem Freizeitgrundstück mit Pferdekoppel gefahren sein. Dort fand die Polizei den Angaben nach später ihr Auto. Eine umfangreiche Suche mit Hilfe von Polizeihunden blieb zunächst erfolglos.

Den letzten bekannten Kontakt hatte sie den Ermittlungen zufolge zu ihrem Partner gehabt. Über das Handy habe sie sich noch am späten Abend des 5. August bei Angehörigen gemeldet. Mit wem die Frau am Tag ihres Verschwindens gestritten habe, sei bislang unklar.

Betroffenheit in Lauben

Die Ermittlungen hätten den dringenden Tatverdacht auf den 38-jährigen Lebensgefährten gelenkt, hieß es von der Polizei. "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur genauen Tatbegehung und zu den Hintergründen der Tat, dauern weiterhin an."

Auch wenn noch nicht bestätigt ist, dass die Vermisste tatsächlich gewaltsam ums Leben kam, in dem 1.400 Einwohner zählenden Ort ist das Entsetzen groß: "Mir fehlen die Worte", sagte Bürgermeister Reiner Rößle der "Allgäuer Zeitung". "Ich bin fassungslos, so geht es allen hier im Dorf."

