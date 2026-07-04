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Panorama
Kriminalität

Bilderserie - angeblicher Erfinder der Klimaanlage

Bilderserie - angeblicher Erfinder der Klimaanlage

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Ki-Fake, Klimaanlage, Markus Becker
Ki-Fake, Klimaanlage, Mark Bennett
Ki-Fake, Klimaanlage, Mike Bennett
Ki-Fake, Klimaanlage, Javier Romero

Ein gewisser Markus Becker soll die revolutionäre Klimaanlage erfunden haben

Dieses KI-generierte Bild soll den Klimaanlagen-Entwickler namens "Markus Becker" zeigen.

Quelle: Screenshot "producttrendreport.com" (04.07.2026)