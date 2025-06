Fall Hanna: Urteil aufgehoben - Beschuldigter freigelassen

Der wegen Mordes an der Studentin Hanna im bayerischen Aschau verurteilte Beschuldigte soll aus der Haft entlassen werden. Nach vorläufiger Würdigung der Beweislage sei davon auszugehen, dass die Aussage des Hauptbelastungszeugen im Prozess nicht glaubwürdig sei, teilte das Landgericht Traunstein mit. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben - ein neues Verfahren soll im September beginnen.

Laut seiner Anwältin Regina Rick kam der junge Mann noch am Freitag, dem Tag des Gerichtsbeschlusses, wieder frei. Er sei zu Hause, sagte sie auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sprecher der Justizvollzugsanstalt bestätigte die Haftentlassung am frühen Nachmittag. Klarheit im Fall Hanna wird aber wohl erst der erneute Prozess am Landgericht im September bringen.