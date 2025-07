Jugendwort des Jahres: Das sind die Favoriten

Klingt niedlich, bedeutet aber: "Shut your bitch ass up". Ältere Generationen sagten dazu noch "Halt die Fresse", wie der Verlag erläutert. Wobei der Begriff im Gegensatz dazu auch ironisch und augenzwinkernd in den Kommentarspalten auftauchen kann: "Bro redet seit zehn Minuten Unsinn - sybau."