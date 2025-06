SpaceX-Rakete: Erstmals Inder, Ungar und Pole zur ISS gestartet

Das Quartett hob in einer Crew-Dragon-Kapsel des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Die Mission "Ax-4" war zuvor wegen technischer Probleme an Rakete und ISS mehrfach verschoben worden. Es handelt sich um die vierte kommerzielle Raumfahrtmission des Unternehmens Axiom Space mit Sitz im texanischen Houston, in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa und SpaceX. Am Donnerstag wird der "Crew Dragon" an der ISS erwartet.