13-Jähriger fährt nachts Auto - Polizei verfolgt Jugendlichen

In einer Kleinstadt in Baden-Württemberg hat ein 13-Jähriger mit einer Spritztour die Polizei nachts in Atem gehalten. Sie vermutete Trunkenheit, aber das Motiv war ein anderes.

Ein 13-Jähriger ist in Baden-Württemberg nächtlich durch einen Ort gerast (Symbolbild). Quelle: Imago

In Baden-Württemberg ist ein 13-Jähriger im Dunkeln nachts mit einem Auto durch Straßen gebrettert, weil er nach eigenen Angaben nicht schlafen konnte. Zeugen fiel der Wagen am frühen Donnerstagmorgen in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis wegen seiner Fahrweise auf, wie die Polizei in Konstanz mitteilte. Das Auto war demnach hupend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße unterwegs.

Die Polizei Dortmund ist unterwegs auf der Autobahn 44 um Raser und Drängler zu jagen. 01.04.2025 | 8:28 min

Zeugen vermuteten Trunkenheit

Zudem wies das Fahrzeug Schäden auf, weshalb die Zeugen vermuteten, dass der Fahrer betrunken war. Als die Beamten die Anschrift des Halters überprüften, räumte der 13-Jährige den Angaben zufolge ein, das Auto gefahren zu sein.

Zur Begründung habe er angegeben, dass er nicht schlafen konnte. Die Unfallspuren an dem Wagen stammten nach Angaben des Kinds von einer Leitplanke. Die Polizei meldete den Fall an das Jugendamt und die Führerscheinstelle.