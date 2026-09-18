"ZDF Magazin Royale" läuft in bisheriger Form aus: Neue Gespräche

Gespräche über neues Show-Konzept:"ZDF Magazin Royale" läuft in bisheriger Form aus
Nach sechs Jahren im Hauptprogramm des ZDF ist Schluss für das "ZDF Magazin Royale" in seiner jetzigen Form. Eine neue Sendung scheint aber möglich.
Das bisherige "ZDF Magazin Royale" wird zum Jahresende nach mehr als sechs Jahren, 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in der bisherigen Form auslaufen. Die letzte Sendung findet am 18. Dezember statt.
Fortsetzung der Zusammenarbeit möglich
Aktuell befindet sich das ZDF in "guten Gesprächen mit Jan Böhmermann" zu einem möglichen neuen Show-Konzept.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Show-Formate von Jan Böhmermann im ZDF weiterentwickelt werden. Gestartet im Jahr 2013 als "Neo Magazin" und später für knapp fünf Jahre als "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo, kam das ZDF Magazin Royale 2020 ins Hauptprogramm des ZDF.
Mischung aus Satire und Investigation
Umso mehr würde sich das ZDF freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen, so die ZDF-Programmdirektorin.
Zu welchem Ergebnis die Gespräche führen, bleibt vorerst offen. Das ZDF wolle "zu gegebener Zeit" darüber informieren.