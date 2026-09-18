"ZDF Magazin Royale" läuft in bisheriger Form aus: Neue Gespräche

Nach sechs Jahren im Hauptprogramm des ZDF ist Schluss für das "ZDF Magazin Royale" in seiner jetzigen Form. Eine neue Sendung scheint aber möglich.

Das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann wird es in seiner bisherigen Form nur noch bis Dezember geben (Archivbild). Quelle: Jens Koch/ZDF

Das bisherige "ZDF Magazin Royale" wird zum Jahresende nach mehr als sechs Jahren, 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in der bisherigen Form auslaufen. Die letzte Sendung findet am 18. Dezember statt.

Fortsetzung der Zusammenarbeit möglich

Aktuell befindet sich das ZDF in "guten Gesprächen mit Jan Böhmermann" zu einem möglichen neuen Show-Konzept.

Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen. „ Jan Böhmermann, Moderator des ZDF Magazin Royale

Es ist nicht das erste Mal, dass die Show-Formate von Jan Böhmermann im ZDF weiterentwickelt werden. Gestartet im Jahr 2013 als "Neo Magazin" und später für knapp fünf Jahre als "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo, kam das ZDF Magazin Royale 2020 ins Hauptprogramm des ZDF.

Im Mai beschäftigte sich das "ZDF Magazin Royale" mit politischem Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 15.05.2026 | 33:53 min

Mischung aus Satire und Investigation

Mit seiner Mischung aus Satire und Investigation stößt das ZDF Magazin Royale regelmäßig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit an – und ist zu Recht preisgekrönt. „ Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Umso mehr würde sich das ZDF freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen, so die ZDF-Programmdirektorin.